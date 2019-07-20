رئيس "الوطنية للصحافة" يناقش "الدفاع عن الهوية المصرية" مع طلاب جامعة القاهرة

كتب- مصطفى علي:

يلتقي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بطلاب جامعة القاهرة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالجامعة في الواحدة ظهر الأحد 21 يوليو.

ووفق بيان، يتحدث جبر عن طرق الدفاع عن الهوية المصرية، وتثبيت معالمها، ودورها في الذود عن البلاد في مختلف الحروب والأزمات التي مرت بها، خصوصاً عندما تعرضت البلاد لمخاطر الجماعات الإرهابية، يعقبه حوار مفتوح حول القضايا والأحداث الراهنة.

ووجه رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت الدعوة للحضور للعمداء والوكلاء والأساتذة والإعلاميين، وأعضاء مجالس الدراسات العليا ومجالس التعليم والطلاب.