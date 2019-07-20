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    بحضور السيسي.. العاصمة الإدارية تستضيف مؤتمر الشباب يومي 30 و31 يوليو

    03:24 م السبت 20 يوليو 2019
    بحضور السيسي.. العاصمة الإدارية تستضيف مؤتمر الشباب يومي 30 و31 يوليو

    مؤتمر الشباب

    كتب- محمد سامي:

    أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب عودة المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، جامعًا شباب مصر من جميع المحافظات، ليبحثوا معًا أهم قضايا المجتمع المصري، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي ٣٠ -٣١ يوليو ٢٠١٩.

    وأَضافت الصفحة أن المؤتمر تحت شعار "ابدع انطلق"، وأتاح الموقع إمكانية التسجيل الآن عبر الموقع الرسمي للمؤتمر الوطني للشباب.​

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    مؤتمر الشباب العاصمة الإدارية السيسي

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