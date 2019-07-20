"1+5" واختبار مزاولة.. ننشر الشروط الجديدة للدراسة بكليات الصيدلة

كتب- محمد نصار:

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مفصلًا مقدمًا من الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات (تشمل اللجنة في عضويتها أكاديميين وخبراء ورجال الصناعة) بشأن إعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يواكب المتطلبات الحديثة للمهنة، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني لخريجي كليات الصيدلة في مصر لمواكبة المتطلبات العالمية في الداخل والخارج.

وكشف التقرير عن مجموعة من الشروط التي سيتم الاستناد إليها فيما يتعلق بالنظام الجديد للدراسة بقطاع الصيدلة في مصر والذي يبدأ تطبيقه في بداية العام الجامعي "2019 - 2020"، على النحو التالي:.

- أن تكون درجة "بكالوريوس دكتور صيدلي" (PharmD) هي الدرجة الجامعية الأولى المؤهلة لممارسة مهنة الصيدلة بعد اجتياز الاختبار القومي، واستبدال درجة بكالوريوس الصيدلة الحالية (B Pharm) بدرجة بكالوريوس دكتور الصيدلي (Pharm D) وتشمل 5 سنوات دراسية وسنة تدريب كاملة (امتياز) في مواقع العمل (5+1).

- استبدال برنامج بكالوريوس الصيدلة (صيدلة إكلينيكية) الحالي ببرنامج بكالوريوس دكتور صيدلي (صيدلة إكلينيكية)، وفي هذا الشأن سبق صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1189 (مدة الدراسة لنيل بكالوريوس في الصيدلة 6 سنوات).

- أن تشمل السنة السادسة برنامجًا تدريبيًا شاملًا لسنة الامتياز في أماكن التدريب المناسبة بنظام دوري (تناوبي) واضح ومدقق يشمل جدول زمني محدد (مجالات التدريب - الإشراف - المتابعة - التقييم - التوثيق).

- يشمل البرنامج الدراسي عددًا من المقررات الاختيارية التي تساعد الطالب على التركيز في المجالات التي يرغب في التخصص بها بعد التخرج، وإجراء مشروع تخرج يتضمن مشروع بحثي تعليمي بإشراف مشترك بين الكلية وجهة التدريب.

- إجراء اختبار قومي لخريجي هذه البرامج تمهيدًا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة (Pre-Licensure Exam) بالتعاون مع وزارة الصحة عقب صدور التشريع اللازم.

- الإعداد والتمهيد للتخصص المهني أثناء المراحل النهائية لسنوات الدراسة من خلال المقررات الاختيارية والمشاريع والتدريب.