الاثنين.. انطلاق مهرجانات الأوبرا الصيفية في الإسكندرية ودمنهور

كتب - محمد عاطف:

تطلق وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فى الثامنة مساء الاثنين 22 يوليو فعاليات مهرجانات الأوبرا الصيفية في الإسكندرية ودمنهور، والتي تبدأ على المسرح الروماني في مدينة الثغر بحفل لفرقة أيامنا الحلوة بقيادة المايسترو محمد عثمان.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن مهرجانات الأوبرا الصيفية بالإسكندرية ودمنهور تعد رئة ومتنفسًا للجمهور وتجمع ألوانا فنية ثرية ومتنوعة.

وأضافت، أنها تأتى ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى بناء الإنسان من خلال تقديم ألوان أبداعية جادة في مختلف محافظات مصر، مشيرة إلى الرسائل الإيجابية التي توجهها للشباب وتدعوهم إلى انتقاء الفنون التي تحمل القيم والمبادئ السامية وتعمل على الارتقاء بالوجدان وتنمية وتطوير الوعي.

من جانبه قال رئيس دار الأوبرا ، إن مهرجانات الأوبرا الصيفية بالإسكندرية ودمنهور تضم برنامجًا فنيًا حافلاً ومتنوعا يشمل 25 حفلًا على 3 مسارح هي الروماني، سيد درويش، وأوبرا دمنهور.

وأضاف "صابر"، تتضمن الحفلات عروضًا لمجموعة من النجوم والفرق المصرية والعربية الشهيرة والواعدة منها أيامنا الحلوة، مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، بلاك تيما، مسار أجبارى، وسط البلد، أوركسترا ساوند تراك، النفيخة، تكسير شرقي، تامر عاشور، علي الحجار، نسمة محجوب، خالد سليم، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، مروة ناجي وفرقة المايسترو علاء يس، بغدادي بيج باند، مي فاروق، إيمان البحر درويش، غالية بن علي ومحمد محسن.

يذكر أن أول حفل أيامنا الحلوة يتضمن باقة من الأعمال الغنائية والموسيقية التي تنتمى لفترة تسعينيات القرن الماضي والتي أشتهرت الفرقة بتقديمها إلى جانب مجموعة مميزة من أغانى الموسيقى العربية بالإضافة إلى مختارات من أعمال فن المونولوج.