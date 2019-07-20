"الهجرة" تشارك في الاحتفال بـ"شهر الحضارة المصرية" بكندا

كتب - أسامة عبدالكريم:

تشارك وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بكندا، الذي نجحت الجالية المصرية فى إعلان برلمان أونتاريو في كندا الاحتفاء بشهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى.

وذكر بيان للوزارة اليوم السبت، أن فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة تقام تحت رعاية رئيس الوزراء، والتي جاءت كثمرة لجهود النائب شريف سبعاوي، عضو البرلمان الإقليمي في أونتاريو والذى تقدم بمشروع القرار إلى البرلمان ووافق عليه.

ويتضمن برنامج الاحتفال جدولا حافلا بالعديد من الفعاليات التي من شأنها نشر الثقافة والفنون المصرية المتعددة، لإثراء هذا الحدث الفريد من نوعه والتعريف بمقدرات مصر الثقافية الكبيرة والممتدة عبر العصور، إذ تشمل الزيارة مراسم لرفع العلم المصري لأول مرة في برلمان أونتاريو بحضور وزراء وبرلمانيين كنديين وممثلين من الحكومة الكندية.

كما تتضمن الزيارة عقد ندوات ثقافية وتاريخية عن الحضارة المصرية القديمة يديرها وزير الآثار الأسبق الدكتور ممدوح الدماطي، وذلك فضلاً عن عقد لقاءات مع أعضاء الجالية المصرية على هامش الفعاليات.

ويهدف الاحتفال بشهر يوليو كشهر للتراث المصري إلى تعزيز علاقة المصريين في كندا بوطنهم الأم والبلاد التى يقيمون بها، كما يعد تثمينا لدور الجالية المصرية المؤثرة وبقوة في نسيج المجتمع الكندي.

وكانت الجالية المصرية بكندا، قد مهدت للاحتفاء بهذه المناسبة، ونظمت حفلا فنيًا بالمتحف الكندى للتاريخ أحياه الفنان هشام عباس وعازف الكمان عزمي مجدى، كما قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية من خلاله عروضًا مبهرة بالملابس الفرعونية، وذلك بحضور أكثر من 30 سفيرًا لدولة أجنبية وممثلين عن الحكومة الكندية والبرلمان وأساتذة الجامعات والطلبة المصريين ورموز وأعضاء الجالية.