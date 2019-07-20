كورال وساحر.. "القومي للطفل" يحتفل بثورة يوليو في الحديقة الثقافية

كتب - محمد عاطف:

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل، في الحديقة الثقافية بشارع قدري بالسيدة زينب، بحلول ذكرى ثورة 23 يوليو، في تمام الخامسة مساء يوم الثلاثاء القادم.

يبدأ الحفل بافتتاح معرض لوحات ورسوم ذوي القدرات الخاصة ويليه ندوة عن ثورة يوليو للمؤرخ محمد الشافعي رئيس تحرير الهلال سابقًا، كاتب اﻷطفال الدكتور السيد نجم، الكاتب محمد ناصف رئيس المركز ويدير اللقاء وﻻء محمد محمود.

ويعقب الندوة عدد من الورش الفنية مثل الرسم على الوجه وكتابة ثورة ٢٣ يوليو باللغة الهيروغليفية وحكايات ومسابقات عن ثورة يوليو.

ثم يتم عرض "الله أكبر" لذوي القدرات وتقدم فرقة أحنا واحد استعراض "على اسم مصر"، أخراج محمد فؤاد ويقدم الساحر نبيل بركات والفنان ناصر عبد التواب فقرة مشتركة تستلهم روح الثورة من خلال اﻷراجوز.

ويختتم كورال الحديقة الثقافية سلام الاحتفالية بقيادة الموسيقار وائل عوض، ويقدم عددًا من اﻷغاني الوطنية وأخيرا يتم توزيع بعض إصدارات المركز من كتب اﻷطفال كهدايا للأطفال الحاضرين.