بعد حلها.. القصة الكاملة لـ"أزمة زيادة رسوم النقل على حجاج السياحة"

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، عن نجاح وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، في حل أزمة زيادة رسوم النقل على حجاج السياحة "البري" بواقع 620 ريالا، بعد موافقة الجانب السعودي على تأجيلها للعام القادم.

وتنطلق أولى رحلات القطاع السياحي البالغ عددهم 36 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة، لحجاج "البر" يوم 23 ذو القعدة، الموافق 26 يوليو الجاري، بينما تبدأ رحلات "الطيران" يوم 25 ذو القعدة، الموافق 28 يوليو من نفس الشهر أيضا.

وأضاف "شلبي"، في تصريح لمصراوي اليوم السبت، أن وزارة السياحة ولجنة السياحة الدينية بالغرفة، على اتصال مستمر على مدار الساعة باللجان المتواجدة في كل المطارات أو المنافذ، لمتابعة رحلات الحج السياحي والاطمئنان على راحة الحجاج.

وأوضح، أن الوزارة والغرقة اتفقت مع الجانب السعودي على تقسيم بعثة الحج السياحي بين المخيمات في منى وعرفات، لحل أية مشكلة تظهر، فضلا عن التنسيق مع البعثات الأخرى لاستلام المخيمات في منى وعرفات يوم 4 أو 6 ذو الحجة، للخروج بموسم ناجح.

وكانت الزيادة التي فرضتها النقابة العامة للنقل السعودي، أثارت أزمة بين شركات السياحة المصرية، خاصة وأن الشركات تسدد المبالغ المستحقة عليها على المسار الإلكتروني السعودي والتي بلغت 1200 ريال عن الحاج الواحد، مقابل التنقلات الداخلية أثناء الحج، وتضمن زيادة في شيكات الإركاب، بالإضافة إلى تحسين الأتوبيسات السياحية داخل المملكة.

وقال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، لمصراوي، إن تلك الزيادة تسبب في معاناة الشركات كونها نفذت البرامج على السعر الموجود حاليًا والمعلن من جانب وزارة السياحة، حيث ووصلت زيادة أسعار النقل السعودي إلى 1200 ريال عن كل حاج مصري، بما يعادل 5 آلاف و280 جنيهًا زيادة عن السعر المعلن من قبل وزارة السياحة.

وقال علاء الغمري، عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية، في تصريح لمصراوي، إن الزيادة كانت تشمل البرامج ذات المستوى "الاقتصادي والبري و4 نجوم"، موضحًا أن غرفة شركات السياحة، خاطبت الجانب السعودي لتأجيل هذه الزيادة للعام القادم، حتى توفق الشركات أوضاعها كونها نفذت البرنامج على الأسعار الموجودة ومن الصعب مطالبة الحجاج برسوم إضافية وهو ما نجحت فيه بالفعل.

وكانت الزيادة التي فرضت على القطاع، تتضمن زيادة أسعار التنقل داخل الأراضي السعودية، أمرين الأول "شيك الإركاب" الذي ارتفع من 1117 ريال العام الماضي، لـ1520 ريال العام الجاري، بزيادة 400 ريال، نظير نقل الحجاج بين المطار والفنادق والمدينة والمشاعر.

ثانيا: تحسين الباصات لعام 2019، ليصبح الإجمالي1659 ريال بزيادة 620 ريالا عن كل حاج، نظير سرعة نقل الحاج دون الانتظار لوسيلة محددة، فيمكن للحاج استقلال أتوبيس بموديل أحدث أو حجز مقعد واحد في أتوبيس جديد إذا تأخر عن سيارته.

وتحاسب المؤسسة، شركة السياحة، حاليا على المقاعد الشاغرة، فيمكن أن تدفع الشركة حق 5 مقاعد إذا كانت الحمولة 50 والركاب 45 فقط، فيما تبلغ تكلفة الأتوبيس الخاص في المشاعر الذي ينتظر الركاب لأي وقت نحو 189 ريالا لكل فرد، ليصل إجمالي زيادة أسعار النقل 1200 ريال سعودي غير مشمولة في أسعار البرامج التي طرحتها الوزارة.

وقيمة شيكات الإركاب، تستحق من الحجاج، وتقوم الجهات المعنية بتنظيم الحج بسدادها عبر المسار الإلكتروني المخصص لذلك بوزارة الحج السعودية، مقابل خدمات نقل الحجاج من المطارات والمشاعر، ونقل الحجاج يكون لصالح النقابة العامة للسيارات بالسعودية، حيث إن شيك الإركاب لكل حاج يسدد قيمته ليستقل أتوبيسات النقابة في الانتقالات من وإلى المشاعر، وهناك بعض الشركات تقوم بتحسين النقل تسهيلا للحجاج.