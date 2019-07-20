مصريون بإيطاليا يفتتحون محلات خضر وفاكهة بمشاركة وزارة القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

شارك مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، أبناء الجالية المصرية من بلبيس بمحافظة الشرقية المقيمين هناك، في افتتاح إحدى محلات الخضار والفاكهة والمطاعم الخاصة بهم.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك، لتشجيع أبناء الجالية المصرية بأن يكونوا أصحاب أعمال، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب المصري لديهم، بالإضافة إلى عقد لقاءات معهم بمواقع العمل المختلفة لحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل.

وأضافت الوزارة، أنها تلقت تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه في إطار زياراته الميدانية لأبناء الجالية المصرية التى تعمل فى بإيطاليا، قام بمشاركتهم في افتتاح عددا من المحال الخاص بهم ، فضلا عن تشغيل جميع العمالة التي تعمل بها من الشباب المصري.

وأضاف المستشار العمالي، أنه قام بإرشاد العمالة المصرية بالالتزام باتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية في العمل ، وضرورة وجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالي فى خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصي للمستشار العمالي.