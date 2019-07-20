الرقابة الإدارية: الانسياق وراء نتائج بعض التقارير الدولية لا يعطي صورة حقيقية

كتب- محمد سامي:

قال هيئة الرقابة الإدارية، إنها رصدت خلال الفترة السابقة نتائج التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية المختلفة، وكان من آخرها تقرير صادر عن إحدى الجهات الدولية غير الرسمية التي أصدرت تصنيفاً لمصر في موضوعات الفساد، حيث ربط البعض ذلك بانتشار الفساد وإعاقته جهود التنمية، دون النظر لارتفاع تصنيف مصر هذا العام بذات التقرير المشار إليه إلى أكثر من عشر درجات كنتيجة لجهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد والتي يتم نشرها بصفة دورية بوسائل الإعلام المختلفة ولا تخفى على أحد من المواطنين أو الجهات الرسمية وغير الرسمية.

وأضافت الهيئة في بيان رسمي أنه بالرغم من رصد واهتمام هيئة الرقابة الإدارية بكافة التقارير الدولية والإقليمية المعنية بتصنيف مصر في عديد من المجالات ومنها منع ومكافحة الفساد والتأكد من صحتها، إلا أن الهيئة تعمل باستراتيجية وطنية اُعدت بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الوطنية، وكانت وجهتها الرئيسية مصلحة الوطن والمواطنين وضبط الفاسدين وتضافر كافة الجهود لمنع الفساد والوقاية منه والحرص الدائم على إطلاع المواطنين على نتائج هذه الجهود التي أشادت بها العديد من الجهات الدولية والأجهزة النظيرة على المستويات الدولية والعربية والأفريقية.

وأشار البيان إلى أنه دعمًا لجهود منع ومكافحة الفساد، تنفذ مصر حاليا مشروعا قوميا للتحول الرقمي للدولة بدأت تظهر نتائجه في العديد من المجالات، كما تم إصدار العديد من القوانين التي من شأنها الحد من الفساد الإداري، مثل قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة (قانون المناقصات والمزايدات سابقا)، وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وتعديلات قانون الضريبة على الدخل، والعديد من الإجراءات لتنفيذ منظومة المشتريات الحكومية إلكترونيا، كما سبق وأن شكل رئيس الجمهورية لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الإسكان لمراجعة المشروعات القومية الجارى تنفيذها.

وأكدت الهيئة، حسب بيان، أن الانسياق خلف نتائج بعض التقارير الدولية التي تهدف إلى إيقاف هذه الجهود أو قراءاتها الخاطئة يؤدى إلى تشكيك المواطنين في أجهزتهم الوطنية، ولا يعطي الصورة الحقيقية عن جهود التنمية في مصر.​