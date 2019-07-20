وزير الداخلية: تسلحنا بأحدث الوسائل التكنولوجية

كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت :

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الوزارة حرصت على التسلح بأحدث الوسائل التكنولوجية، من أجل تنمية القدرات لتنفيذ المهام والتكليفات ومواجهة التحديات.

وأضاف توفيق، خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن منظومة التدريب الأمني اعتمدت على تطوير مفهوم التخصص الوظيفي وفق معايير موضوعية تتناسب مع عظم ومتطلبات الرسالة الأمنية.

وتابع وزير الداخلية: "لقد كان عطاء الشرطة وسيظل متصلًا بمسيرة العمل الوطني، إذا كان المستقبل يفرض علينا العمل الجاد يجب الاستفادة من دعم الدولة لهيئة الشرطة للاستمرار في برامج التحديث في شتى مجالات العمل الأمني".

وأوضح وزير الداخلية، أنهم أخذوا أحدث تقنيات العصر لتأسيس منظومة أمنية متكاملة، وتحقيق التلاحم مع القانون، وتحديث مظاهر التواجد الشرطي الفعال بالشارع، وتيسير الخدمات الأمنية الجماهيرية، لافتًا إلى أن المنظومة الأمنية المصرية مثلت رصيدًا أمنيًا لكافة الأجهزة الأمنية بالدول الشقيقة.

وأشار إلى أن رجال الشرطة يواصلون العمل ليل نهار ويبذلون كل التضحيات للتصدي لمحاولات النيل من مسيرتنا الوطنية، وعقيدتهم الراسخة "لا بقاء لمفسد على أرض مصر، والموت في سبيل الوطن حياة".

وأكد الوزير: "تحية تقدير للقوات المسلحة الباسلة وبكل التقدير أتوجه لأرواح شهدائنا الأبرار مصابي الواجب الذين سطروا بأرواحهم أروع التضحيات".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مراسم تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويحضر حفل التخرج كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وعدد من الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وبعض من الشخصيات العامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلًا عن عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.