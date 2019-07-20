منتخب الجزائر يغادر مطار القاهرة بعد حصوله على كأس الأمم الأفريقية

"صور لم تُنشر".. تفاصيل الاعتداء على مصري وزوجته على طائرة رومانية

كتب- طه عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت، بعثة منتخب الجزائر بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي توجت بها بعد التغلب على منتخب السنغال في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي مساء أمس الجمعة.

وفتحت سلطات مطار القاهرة الدولي صالة 4 المخصصة لوصول وسفر فرق البطولة، وتخصيص كاونترات مجهزة وفريق عمل من العلاقات العامة برئاسة الدكتور طارق إسماعيل مدير العلاقات العامة لسرعة إنهاء إجراءات سفر بعثة الفريق، وتم منحهم هدايا تذكارية ودرع وزارة الطيران المدني، وتذليل كافة العقبات حتى مغادرتهم البلاد.

فاز منتخب الجزائر لكرة القدم بكأس الأمم الأفريقية بعد التغلب على منتخب السنغال في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي من نسخة 2019 من البطولة الأفريقية ، وحسم المنتخب الجزائري فوزه بهدف واحد أحرزه اللاعب بغداد بو نجاح في الدقيقة الثانية من المباراة، ولم يستطع السنغاليون تحقيق التعادل طوال شوطي المباراة.

واستعاد المنتخب الجزائري بعد هذا الفوز لقب بطل كأس الأمم الأفريقية بعد 29 عاما من حصوله عليه.​