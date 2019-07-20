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    قائدًا وفيًا تدافع عن قيم الحق.. وزير الداخلية يوجه رسالة للسيسي

    11:41 ص السبت 20 يوليو 2019
    قائدًا وفيًا تدافع عن قيم الحق.. وزير الداخلية يوجه رسالة للسيسي

    اللواء محمود توفيق

    كتب- محمد نصار ومي مدحت:

    وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رسالة تقدير للرئيس عبدالفتاح قائلًا: "سيادة الرئيس استطعتم بفضل الله وإصرار هذا الشعب العبور بمسيرة الوطن وبرنامجه الطموح للاصلاح الاقتصادي وتحقيق نتائج أبهرت العالم وسط تحديات دولية شديدة الصعوبة ومحيط إقليمي ملئ بالاضطراب".

    وقال توفيق، خلال الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، اليوم السبت: "المؤتمرات الإقليمية والدولية التي استضافتها مصر رسخت الوجه الحضاري لمصر الكنانة ومكانتها بين الأمم، حفظك الله قائدًا وفيًا تدافع عن قيم الحق وتدعو للسلام والازدهار والولاء".

    ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مراسم تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

    ويحضر حفل التخرج كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وعدد من الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وبعض من الشخصيات العامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلًا عن عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.

    محمود توفيق السيسي لسيسي كلية الشرطة أكاديمية الشرطة

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