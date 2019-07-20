نشاط للرياح.. "الأرصاد": تحسن في درجات الحرارة وانخفاض نسب الرطوبة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس بداية من اليوم السبت تشهد تحسنًا في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، لافتًا إلى حالة الاستقرار تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف شاهين، لمصراوي اليوم السبت، أن نسبة الرطوبة تراجعت إلى 70% على أغلب الانحاء، بجانب وجود نشاط للرياح على محافظات الوجة البحري والقاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ما يقلل من حدة الرطوبة والإحساس بالحرارة، لافتًا إلى أن نشاط الرياح يعطينا نسمات هوائية جميلة في فترات الليل.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم تتواجد شبورة في الصباح الباكر لكنها لن تؤثر على الرؤية أمام سائقي السيارات.