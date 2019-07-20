كتب- محمد نصار:

أعلن وزير التنمية المحلية اعتماد 15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم السبت، أن الصندوق يهدف بالدرجة الأولى إلى دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرية على وجه الخصوص لمنح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجًا وخاصة المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.

وأكد الوزير، حسب بيان، أن الصندوق وافق خلال أول اجتماع له اليوم على اعتماد 2.2 مليون جنيه لتنفيذ 191 مشروعًا صغيرًا في 5 محافظات هي (المنوفية - الغربية - الدقهلية - دمياط - المنيا - البحر الأحمر) وتعمل هذه المشروعات في مجالات الإنتاج الحيواني ومنتجات الألبان ومنافذ البيع.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل على تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى باستمرار لزيادة موارد الصندوق التمويلية للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لأخر لتنفيذ مشروعات صغيرة مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات التي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها، موضحًا أن الصندوق يقدم القروض لإقامة مشروعات جديدة أو مشروعات قائمة ويرغب أصحابها في التوسع في أنشتطتها وتتحدد فترة سداد القرض بحسب دراسة الجدوى وبحد أقصى 5 سنوات.