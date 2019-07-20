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    بحضور السيسي.. عروض قتالية لطلاب كلية الشرطة خلال حفل تخرجهم

    10:36 ص السبت 20 يوليه 2019
    بحضور السيسي.. عروض قتالية لطلاب كلية الشرطة خلال حفل تخرجهم

    طلاب كلية الشرطة

    كتب- أحمد مسعد:

    أدى عدد من خريجي كلية الشرطة عروضًا قتالية ورياضية، صباح اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، داخل ميدان التدريب بأكاديمية الشرطة، لإظهار القدرة الفائقة في التعامل مع الجريمة.

    ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مراسم تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

    ويحضر حفل التخرج كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وعدد من الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وبعض من الشخصيات العامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلًا عن عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.

    كلية الشرطة السيسي أكاديمية الشرطة مصطفى مدبولي وزير الداخلية

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