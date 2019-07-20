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    السيسي يصل أكاديمية الشرطة لحضور الاحتفال بتخريج دفعة جديدة

    10:29 ص السبت 20 يوليه 2019
    السيسي يصل أكاديمية الشرطة لحضور الاحتفال بتخريج دفعة جديدة

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    القاهرة- مصراوي:

    وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ لحضور الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، وقسم الضباط المتخصصين.

    كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله مقر أكاديمية الشرطة، رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وقيادات الأكاديمية.​

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    الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة
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