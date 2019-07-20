"الأعلى للإعلام" يرشح صالح الصالحي لعضوية هيئة تأديب "الصحفيين"

كتب- مصطفى علي:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ترشيح الكاتب الصحفى صالح الصالحي، عضو المجلس، لعضوية هيئة التأديب بنقابة الصحفيين.

وحسب بيان، اليوم السبت، وجه المجلس، خطابا للكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، جاء فيه أن ذلك جاء إيماءً إلى خطابكم رقم 726 بتاريخ 25 يونيو بشأن انتداب أحد أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاستكمال تشكيل هيئة التأديب المنصوص عليها وفقا للمادة 81 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين

وتابع: "وكذلك قرار الجمعية العمومية الصادر فى 15 مارس 2019 بتعديل اللائحة الداخلية للنقابة بشأن تشكيل هيئة التأديب والمادة 18 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام.

يذكر أن الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم تولى رئاسة لجنة التأديب ضمن تشكيل هيئة مكتب الصحفيين الأخيرة.