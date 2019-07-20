أول تعليق من علاء مبارك على شائعة وفاة والده

كتب- محمود علي:

نفى علاء مبارك، شائعات وفاة والده الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكتب نجل الرئيس الأسبق على حسابه الشخصي على موقع "تويتر": الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات.

وترددت شائعات أول أمس الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني.

يذكر أن شائعات عديدة تتردد بين الحين والآخر عن وفاة الرئيس الأسبق.

وكان فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، نفى ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة موكله.

وقال "الديب" لمصراوي عبر الهاتف، أمس الجمعة، ردًا على هذه الأنباء: "شائعة يا فندم".

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