أكثر الكلمات إنتشاراً

أزمة مضيق هرمز نهائي الأمم الأفريقية تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

أول تعليق من علاء مبارك على شائعة وفاة والده

02:49 ص السبت 20 يوليه 2019
أول تعليق من علاء مبارك على شائعة وفاة والده

علاء مبارك

كتب- محمود علي:

نفى علاء مبارك، شائعات وفاة والده الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكتب نجل الرئيس الأسبق على حسابه الشخصي على موقع "تويتر": الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات.

وترددت شائعات أول أمس الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني.

يذكر أن شائعات عديدة تتردد بين الحين والآخر عن وفاة الرئيس الأسبق.

وكان فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، نفى ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة موكله.

وقال "الديب" لمصراوي عبر الهاتف، أمس الجمعة، ردًا على هذه الأنباء: "شائعة يا فندم".

Capture

علاء مبارك محمد حسني مبارك وفاة الشائعات

الخبر التالى:

التفاصيل الكاملة لإنشاء المعهد العالي لفنون الطفل
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان