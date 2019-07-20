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الرئيس الجزائري يغادر القاهرة بعد فوز منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا

01:52 ص السبت 20 يوليه 2019
الرئيس الجزائري يغادر القاهرة بعد فوز منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا

الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح

القاهرة- (د ب أ):

غادر القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عبد القادر بن صالح الرئيس الجزائري المؤقت عائدا على رأس وفد إلى بلاده بعد زيارة لمصر إستغرقت يومين لمؤازرة منتخب بلاده فى نهائى بطولة الأمم الأفريقية والتى انتهت بفوز منتخب بلاده بالكأس الأفريقية بعد تغلبه على منتخب السنغال بهدف دون مقابل.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى استقبل الرئيس الجزائري يوم الخميس واستعرض معه دعم علاقات التعاون بين مصر والجزائر فى كل المجالات كما بحثا آخر التطورات على الساحتين العربية والأفريقية على ضوء رئاسة الرئيس المصري للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي .

يذكر أن مطار القاهرة يشهد حاليا حالة من الاستنفار لمغادرة حوالى 4 آلاف مشجع جزائري على متن 24 طائرة بعد مؤازرة منتخبهم في منافسات الدورة الـ 32 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .

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