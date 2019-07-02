150 ألف عضو شرط إشهار"الاتحاد".. لجنة برلمانية توافق على قانون المنظمات النقابية

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

ورفضت اللجنة التعديل المقترح من النائبة شيرين فراج بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابىن والتي تقترح تعديل المادة (49) من القانون.

وتتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة 7 مواد، تتضمن تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً فقط، وتشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم فى عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل.

وينص التعديل على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن سبعة نقابات عامة تضم في عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل.​