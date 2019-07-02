محافظ بني سويف من البرلمان: ننتظر افتتاح السيسي لمحور عدلي منصور

كتبت ميرا إبراهيم وأحمد علي:

كشف المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، عن انتهاء تنفيذ محور عدلي منصور بنسبة 100%، وقال إنهم ينتظرون افتتاحه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن محافظة بني سويف.

وقال عبد الجابر، إن محور عدلي يعد من أهم المشروعات القومية المتعددة على أرض بني سويف، لما له من عوائد كبيرة على التنمية والاستثمار والصناعة وشبكة الطرق، وقامت الهيئة الهندسية بتنفيذة بتكلفة تصل إلى مليار و150 ألف جنيه.

وأضاف محافظ بني سويف، أن مبنى الديوان العام للمحافظة أيضا سيتم افتتاحه من قبل الرئيس السيسي، والذي تم الانتهاء من تطويرة على مساحة 4400 متر، لاسيما بعد حرقة من قبل الجماعة الإرهابية.

ولفت عبد الجابر، إلى أنه تم تطوير الكلية التكنولوجية وهي الأولى من نوعها في الصعيد ومن المقرر افتتاحها قريباً ودخلوها العام الدراسي الحالي.​