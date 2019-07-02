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    كنترول الثانوية الأزهرية: نسب نجاح العينة العشوائية مبشرة.. ولن نتسرع في إعلان النتيجة

    01:19 م الثلاثاء 02 يوليو 2019
    كنترول الثانوية الأزهرية: نسب نجاح العينة العشوائية مبشرة.. ولن نتسرع في إعلان النتيجة

    امتحانات الثانوية الأزهرية

    كتب- محمود مصطفى:

    قال الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، إن نسب نجاح العينة العشوائية لمواد الثانوية مبشرة، وتدعو إلى التفاؤل في ارتفاع نسب النجاح، خصوصا في المواد الثقافية لطلاب العلمي.

    وأضاف عبدالعظيم، في بيان، أنه سيتم أخذ الوقت الكافي في عمليات التصحيح والرصد والاستخرام والمراجعات الدقيقة، حرصا على مصلحة الطلاب.

    وأشار إلى أن نسب النتائج العشوائية التي تم تصحيحها حتى الآن جاءت كما يلي:-

    القسم العلمي

    نسبة الفقه الشافعي 96%، والحديث 100% للعلمي، والنحو نسبته 88% ، والقرآن الكريم 82%، والتفسير 90%، وبلغت نسبة الفيزياء 83% والأحياء 77% والكيمياء77%، واللغة الأجنبية الأولى 94%.

    القسم الأدبي

    نسبة الحديث 73.5%، والتوحيد 80%، وبلغت نسبة الجغرافيا 93.5%، واللغة الأجنبية الثانية (فرنساوي).

    وبدأت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، صباح الثلاثاء، بعشر مراكز على مستوى الجمهورية، وتستمر لمدة أسبوعين.

    كنترول الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية الأزهرية أحمد عبد العظيم

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