"الصوت والضوء" تستقبل 9 آلاف زائر احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، توافد الآلاف من الزائرين على مناطقها الخمسة "الهرم - الكرنك - أبوسمبل - فيلة - ادفو" بشكل كبير خلال احتفالاتها بإقامة عروض إضافية باللغة العربية مجانا بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن منطقة الهرم استقبلت أكثر من 5 آلاف مشاهد من المصريين والعرب وفي باقي المناطق حوالى 4 آلاف مشاهد.

وأعرب الجميع عن سعادتهم فى الاحتفال بذكرى ثورتهم " ثورة الشعب" بين أحضان الحضارة المصرية القديمة وفي أعظم مكان بالعالم كما عبروا عن رغبتهم في حضور العرض مرة اخرى.

يذكر أن الصوت والضوء دائما يقيم عروض إضافية مجانية أو مخفضة في العديد من المناسبات والأعياد لتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الحركة السياحية منها أعياد الربيع وشم النسيم – الأعياد القومية لمحافظات مناطق الصوت والضوء –ذكرى عيد تحرير سيناء – يوم اليتيم – اليوم العالمي للطفل المعاق.