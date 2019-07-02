بعد ضخ 450 مليون دولار.. برلماني: الدولة تعطي قبلة الحياة لصناعة الغزل والنسيج

كتب- أسامة عبدالكريم:

أشاد الدكتور نضال السعيد عضو مجلس النواب، بإعادة تطوير قطاع الغزل والنسيج بعد توقف عن التطوير في ظل توقف الحكومات السابقة عن ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوى واتجاء الدولة ائنذاك إلى خصخصتها في بداية التسعينات.

وأضاف "السعيد" لمصراوي، أن ضخ 540 مليون دولار على هيئة ماكينات جديدة تواكب العصر فى هذا القطاع وتشمل الغزل والنسيج والتجهيز والصباغة والطباعة بمثابة قبلة الحياه لهذه الصناعة.

وأوضح البرلماني، أن الدعم يهدف لتحويل الشركات الخاسرة والتي تتجاوز حجم خسائرها أكثر من 2.5 مليار جنية سنويا لتصبح شركات رابحة في فترة قصيرة وبالتالي إزالة أعباء الخسائر على ميزانية الدولة.

وطالب عضو مجلس النواب، برفع كفاءة العمال وتدريبهم بشكل جيد على الآلات الجديدة، وإعادة هيكلة المحالج البالغ عددها 25 محلج على مستوى الجمهورية وتزودها يتكنولوجيا حديثة تحقق كفاءة إنتاجية عالية وتكون منخفظة في تكلفة التشغيل ليعود على المنتج النهائي في ظل المنافسة العالمية.