غرامة تصل لـ 1100 جنيه.. السكة الحديد تحذر من حمل اشتراكات "منتهية" داخل القطار

كتب- أسامة عبدالكريم:

حذرت هيئة السكة الحديد، جمهور الركاب من حمل اشتراكات منتهية المدة أو مع غير أصحابها، لعدم الوقوع في الغرامة.

أعلنت السكة الحديد، زيادة بتغليظ العقوبة، حال ضبط اشتراك "منتهي" سواء بالقطار أو المحطات، بدءا من يوليو المقبل.

وأصدرت الهيئة تعليماتها، بإتخاذ الإجراءات التالية عند ضبط اشتراكات منتهية أو لغير صاحبها، على النحو التالي:

- تحصيل تذكرة "كوامل" طبقًا لدرجة الاشتراك المضبوط من محطة القيام إلى محطة الوصول المثبت بالعقد، وذلك بمعدل 180 رحلة، عدد (2 رحلة يومية X 90 يوم) عن مدة ثلاثة شهور ومضاعفاتها، مع اعتبار كسر الشهر 3 شهور.

وعلى سبيل المثال: اشتراك مضبوط مع صاحبه لمدة 3 شهور، من محطة القاهرة إلى طنطا، قطاع عام، درجة ثانية مميزة، فتحسب كالتالي: قيمة تذكرة الكوامل 500 جنيه، عدد رحلات التجاوز (3 شهورx 30 يومX 2 رحلة) يحسب كـ 180 رحلة، وكذلك يتم احتساب مبلغ التجاوز كالتالي: ( قيمة التذكرةx عدد رحلات التجاوز) بـ900 جنيه، وتحسب غرامة الاكتشاف 200 جنيه، والإجمالي 1100 جنيه، كما يتحصل مبلغ قيمة ضريبة الدمغة علاوة على ما سبق.

- عند ضبط اشتراك مع غير صاحبه، فيتم سحب الاشتراك (حتى لو كان ساريا)، يتم احتساب رحلات التجاوز من تاريخ بداية الاشتراك وحتى تاريخ ضبطه بالقواعد السابق ذكرها.

- بالنسبة للاشتراكات "الكيلومتر" المستخرجة بالكارت الذكي، فيستمر العمل بالتعليمات الانضمامية رقم 3 لسنة 2016، بشأن ضوابط استخدامها .