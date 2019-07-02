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    الثانوية الأزهرية 2019| بدء تصحيح الامتحانات بـ10 مراكز على مستوى الجمهورية

    12:19 م الثلاثاء 02 يوليه 2019
    الثانوية الأزهرية 2019| بدء تصحيح الامتحانات بـ10 مراكز على مستوى الجمهورية

    بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

    كتب- محمود مصطفى:

    بدأت، صباح الثلاثاء، أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بعشرة مراكز للتصحيح، موزعة على محافظات الجمهورية.

    قال مصدر بالأزهر إن هناك 10 مراكز لتصحيح امتحانات الشهادة الثانوية موزعة على محافظات الوجهين البحري والقبلي كما يلي: "القاهرة والمنوفية والغربية والدقهلية والبحيرة والشرقية"، والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا".

    وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن مدة تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية أسبوعان، تليها أعمال الرصد والمراجعة، وبعد ذلك يتم اعتماد النتيجة، والإعلان في مؤتمر صحفي لوكيل الأزهر، بمقر المشيخة.

    ولفت المصدر إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية أحد أيام " 16 أو 17 أو 18 يوليو المقبل"، بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد.

    من جانبه، قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، إنه تم الاستعداد و الجاهزية لإجراءات التصحيح بالشكل الملائم وفق تعليمات لجنة النظام و المراقبة التي تناولت كافة مستويات عمليات التصحيح، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة لصالح الطلاب.

    وأشار إلى أن نسب النتائج العشوائية التي تم تصحيحها حتى الآن وهي:

    القسم العلمي

    نسبة الفقه الشافعي 96%، والحديث 100% للعلمي، والنحو نسبته 88% ، والقرآن الكريم 82%، والتفسير 90%، وبلغت نسبة الفيزياء 83% والأحياء 77% والكيمياء 77%، واللغة الأجنبية الأولى 94%.

    القسم الأدبي

    نسبة الحديث 73.5%، والتوحيد 80%، وبلغت نسبة الجغرافيا 93.5%.

    الثانوية الأزهرية تصحيح الامتحانات

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