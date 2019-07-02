بشرى سارّة للحاصلين على الثانوية العامة 2017.. السماح بالتقديم للكلية الجوية

كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بحد أدني 70% للكلية الحربية والبحرية و92 % للفنية العسكرية و85% للدفاع الجوي و95 % للطب العسكري و65 % للكلية الجوية، وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها بحد أدني 75%، جاء ذلك، خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أركان حرب أشرف فارس، مدير الكلية الحربية، مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.

وقال بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة، أنه يشترط أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين الجنسية وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية أخرى، أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أكثر من عام واحد بشرط أن يكون مقيداً بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد، وأن يكون قد اجتاز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح، ويسمح للطلبة الحاصلين على المؤهل عام 2017 بالتقدم للكلية الجوية فقط.