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    القوى العاملة بالبرلمان تبدأ مناقشة قانون المنظمات النقابية

    12:12 م الثلاثاء 02 يوليو 2019
    القوى العاملة بالبرلمان تبدأ مناقشة قانون المنظمات النقابية

    جبالي المراغي

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، لمناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، المقدم من الحكومة، كما ستناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الاجتماعي من حيث المبدأ.

    كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و( 90 ) نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

    وتتضمن التعديلات علي قانون المنظمات النقابية العمالية 9 مواد، تخفض خلالها الحكومة الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً فقط، وتشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم فى عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل.

    وتلغى التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها فى بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.

    ويجيز مشروع القانون للعاملين فى أيّة منشأة، تكوين لجنة نقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت التى يقلّ عدد عمالها عن 50 عاملاً، والعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المُشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تُعتبر المهن المُتمِّمة والمُكمِّلة لبعض الصناعات ضمن تلك الصناعة، وفق المعايير الدولية المُطبّقة في هذا الشأن.

    كما نصّ التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية، تضمّ في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة، تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.

    مجلس النواب القوى العاملة جبالي المراغي

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