السفير الصيني الجديد: أتمنى فوز الفراعنة في أمم أفريقيا

القاهرة- (أ ش أ):

أعرب لياو لي تشانغ السفير الصيني الجديد لدى مصر، عن تمنياته للمنتخب المصري بالتوفيق والنجاح في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال السفير في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه كعاشق لكرة القدم يعلم أن المنتخب المصري يضم نجوم عالميين مثل الفرعون المصري محمد صلاح، مشيرًا إلى أنه تشرف بحضور افتتاح حفل بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر بعد وصوله إلى القاهرة بعدة أيام، واتيحت له فرصة مشاهدة مباريات رائعة.

وأكد تشانغ، أنه يحمل المهمة المجيدة المتمثلة في تعزيز الصداقة والثقة المتبادلة والتعاون بين البلدين بصفته السفير الصيني الـ17 لدى مصر.​