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"هل يوجد أخطاء في امتحان علم النفس للثانوية العامة؟" اللجنة الواضعة تجيب

08:00 ص الثلاثاء 02 يوليو 2019
"هل يوجد أخطاء في امتحان علم النفس للثانوية العامة؟" اللجنة الواضعة تجيب

امتحانات

كتبت- ياسمين محمد:

علقت اللجنة الفنية، لواضعي امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة، على وجود أخطاء فنية بسؤالين.

وأوضحت اللجنة، في منشور قدمته إلى نائب رئيس عام الامتحان، كالتالي:

أولا: ما أثير بشأن سؤال "المثير الشرطي قادر بمفرده على انتزاع الاستجابة الطبيعية" أنه يحتمل إجابتين:

هذه العباره صواب، والمطلوب شرح الاستجابة الشرطية فقط، والعبارة جاءت نصًا من الكتاب المدرسي ص11 تحت عنصر الاستجابة الشرطية لذلك فإن أجابة السؤال لا تحتمل إجابتين.

ثانيًا: سؤال تعمل العولمة على توحيد العالم:

العبارة خطأ كما أنها جاءت نصًا من الكتاب المدرسي ص 106، تحت عنصر التباين في مستوى التنمية فإنها تؤدي لتعميق صور التباين، ولذلك فإن إجابة السؤال لا تحتمل إجابتين.

وأكدت اللجنة الفنية، أن ما أثير بشأن وجود أخطاء فنية بالامتحان، ناتج عن عدم القراءة الواعية للكتاب المدرسي.

وأدى طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، السبت الماضي، بإجمالي 253 ألفا و932 طالبًا وطالبة.​

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امتحان علم النفس الثانوية العامة 2019 طلاب الثانوية العامة

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