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ريهام سعيد تنشر رسالة طفلة انهارت من البكاء بعد علمها بمرضها

03:12 ص الثلاثاء 02 يوليه 2019
ريهام سعيد تنشر رسالة طفلة انهارت من البكاء بعد علمها بمرضها

ريهام سعيد

(مصراوي):

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ظهرت خلاله طفلة انهارت من البكاء، وتعبر عن حزنها وقلقها من مرضها، خاصة وأنها تعتمد على ريهام في استكمال علاجها.

وقالت الطفلة في الفيديو: "ألف سلامة عليكي يا ماما ريهام أول ماعرفت كنت هموت مش بتقولي خليكوا أقويا.. خليكي أنتي قوية وقومي".

وتابعت: "خليكي قوية علشان تعالجينا.. أنا عايزة أتعالج قلبي وجعني وخايفة أموت علشان خاطري قومي بالسلامة، أنا كل شوية أقول يارب أشفيها".

وعلقت ريهام سعيد، على الطفلة قائلة: "والله راجعة إن شاء الله بإذن الله ماتخافيش وربنا اللي بيشفي وهايشفيكوا وهايشفيني".

كانت الصفحة الرسمية لبرنامج "صبايا" الذي تقدمه ريهام سعيد عبر "فيس بوك"، أعلنت إصابة "ريهام" بميكروب في وجهها، ليؤكد الأطباء أن الخطر ما زال قائمًا، ويحاولون القضاء على الميكروب.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا في الجسم ويصعب السيطرة عليها.. وستظل الإعلامية تحت الملاحظة لمدة أسبوعين من أجل تخطى مرحلة الخطر.. حيث تم منع الزيارة عنها.​

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ريهام سعيد انستجرام التواصل الاجتماعي
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