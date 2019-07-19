مصر في أسبوع: زلزال العاصمة وكشف أثري.. الجزائر بطلاً لأمم أفريقيا

القاهرة- مصراوي:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة، وكانت أبرزها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكلية الحربية وتوجيه رسائل للطلاب، كما شهد الاحتفال بتخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين، وأعلن الدكتور علي عبدالعال انتهاء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، ونفت الحكومة ما تم تداوله حول اقتراض "العاصمة الإدارية" 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا.

السبت

الرئاسة تكشف تفاصيل زيارة السيسي للكلية الحربية ورسائله للطلاب

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، السبت، الكلية الحربية، لمتابعة برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية، والإعداد المهارى لطلبة الكلية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للتفاصيل اضغط هنا..

يوم أثري بدهشور.. كشف جديد وافتتاح هرمي "سنفرو والكا" (صور)

افتتح وزير الآثار، الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور وهرم "الكا" العقائدي لزيارة للجمهور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرهما وترميمهما، للتفاصيل اضغط هنا..

الآثار: القبض على سائح التقط صورًا مخلة بمنطقة الأهرامات

قالت وزارة الآثار، إن أفراد الأمن بمنطقة آثار الهرم ألقوا القبض على أحد الزائرين الأجانب أثناء التقاط صور مخلة بالتليفون المحمول الخاص به، للتفاصيل اضغط هنا..

رئيس قسم الزلازل يكشف تفاصيل الهزة الأرضية بالمعادي والمقطم

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الهزة الأرضية السطحية التي سجلت 2.7 درجة على مقياس ريختر، وضربت منطقة شمال شرق وتحديدًا المقطم، والمعادي مساء أمس الجمعة، غير معلوم أسبابها حتى الآن، للتفاصيل اضغط هنا..

الأحد

السيسي: المؤشرات الإيجابية للاقتصاد تحققت بعطاء ووعي الشعب المصري

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع باللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الأحد، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يوجه الحكومة بالعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة التركيز على تعزيز الطفرات في القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والتصدير والاستثمارات، وبما يعظم من استدامة معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، ويجذب المزيد من النقد الأجنبي لينعكس على التحسن في ميزان المدفوعات، للتفاصيل اضغط هنا..

النواب يوافق علي شروط تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار وأحقية الأجانب

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي الفصل الخاص بتأسيس الجمعيات الأهلية وذلك بقانون الجمعيات الأهلية والذي تضمن بأن يكون التأسيس، وألا يكون أي من أعضائها المؤسسين ممن تم إدراجهم بقوائم الإرهاب، مع الجواز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25%، والسماح للجاليات الأجنبية بإنشاء جمعيات خاصة بهم، للتفاصيل اضغط هنا..

الاثنين

السيسي يستقبل نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مايرون بريليانت، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، للتفاصيل اضغط هنا..

عبدالعال يعلن انتهاء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب انتهاء دور الانعقاد الرابع، لمجلس النواب، اليوم الاثنين، بعد الموافقة على قوانين المحاماة، والتأمينات والمعاشات، والمحاماة، والمحال العامة، والجمعيات الأهلية، للتفاصيل اضغط هنا..

156 مشروع قانون.. ننشر تقرير إنجازات "النواب" في دور الانعقاد الرابع

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الرابع، اليوم الاثنين، على أن تتم العودة يوم الخميس الموافق الأول من شهر أكتوبر القادم، لبداية دور الانعقاد الخامس، للتفاصيل اضغط هنا..

الثلاثاء

الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين دفعة الشهيد البطل رقيب أحمد محمد عبدالعظيم، الذي نال الشهادة في الرابع من فبراير عام 2016، لتنضم إلى صفوف القوات المسلحة دفعه جديدة من خيرة شباب مصر بعد أن تم إعدادهم علميًا وعسكريًا وبدنيًا بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يكلفون بها في حماية الوطن وصون مقدساته، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يمنح أوائل خريجي معهد ضباط الصف نوط الواجب العسكري

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح الثلاثاء، أوائل خريجي معهد ضباط الصف المعلمين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة، للتفاصيل اضغط هنا..

قرار جمهوري بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، للتفاصيل اضغط هنا..

5 صور ترصد بداية خسوف القمر في مصر

رصدت عدسة مصراوي، ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر، التي بدأت في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، ويمكن رؤيتها عن طريق العين المجردة حتى الساعة الواحدة صباحًا، للتفاصيل اضغط هنا..

الأربعاء

"خطط رفع الكفاءة".. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة، مشيداً بالبطولات والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة للدفاع عن الوطن، بالتزامن مع دعم جهود التنمية الشاملة فى مختلف المجالات، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي يشهد توقيع إقامة "رولان جاروس مصر" بـ"صن كابيتال"

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد المشاركة لإقامة "رولان جاروس ـ مصر" ككيان رياضي مُتكامل لرياضة التنس، ضمن مشروع "صن كابيتال" للتنمية العمرانية، الذي يُطل على أهرامات الجيزة، بمدينة 6 أكتوبر، بين المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري، ممثلاً عن "صن كابيتال"، ونيكولاس دوريس، الرئيس التنفيذي لشركة ايست ميد ـ مصر ممثلاً عن كيان رولان جاروس ـ مصر، للتفاصيل اضغط هنا..

رئيس الوزراء: نستهدف زيادة معدل النمو لأكثر من 6% في الموازنة الجديدة

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي أعلن دراسة ملف مصر في ٢٤ يوليو الجاري، لصرف الدفعة الأخيرة من القرض بقيمة ٢ مليار دولار، للتفاصيل اضغط هنا..

الآثار تبدأ ترميم التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون

بدأت وزارة الآثار أعمال ترميم التابوت الخشبي المذهب للملك توت عنخ آمون والذي تم نقله من مقبرة الملك إلى المتحف المصري الكبير منذ أيام تمهيدا لعرضه ضمن مجموعة الملك الذهبي، للتفاصيل اضغط هنا..

الخميس

السيسي يوجه بدفع جهود تفعيل إدارة منظومة المخلفات الصلبة في أسرع وقت

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع الجهود المبذولة لتفعيل إدارة منظومة المخلفات الصلبة في أسرع وقت، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، على النحو الحضاري الذي يليق بمصر، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة من خلال إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يلتقي رئيسة البرلمان الأوغندي: حريصون على تعزيز التعاون

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، ريبيكا كاداجا رئيسة البرلمان الأوغندي، وذلك بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة: 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتبار يوم 23 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك بمناسبة ثورة 23 يوليو، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة تنفي اقتراض "العاصمة الإدارية" 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه نتيجة تعثرها المالي، عاري تمامًا عن الصحة، للتفاصيل اضغط هنا..

الجمعة

رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش الأقصر

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بسرعة بدء تنفيذ مشروع تطوير كورنيش الأقصر، والذي يأتي ضمن المخطط الشامل لتطوير المدينة، وبما يُظهر القيمة التاريخية والحضارية للأقصر، ويُسهم في زيادة تدفق السائحين لهذه المنطقة، للتفاصيل اضغط هنا..

"ذعر وصراخ وحالات إغماء".. تفاصيل الاعتداء على راكب مصري داخل طائرة رومانية

كشف مصدران، عن تفاصيل فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يُظهر محاولة الشرطة الرومانية توقيف راكب مصري والقبض عليه داخل طائرة بمطار بوخارست، وسط صراخ أطفاله وبعض الركاب، للتفاصيل اضغط هنا..

بالفيديو.. الأخضر لا يقهر.. الجزائر تُعيد سيناريو 90 وتتوج بكأس الأمم

توّج المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخ المحاربين بعد الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية والتي جمعت المنتخبين على ملعب "استاد القاهرة"، للتفاصيل اضغط هنا..