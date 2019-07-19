"​عازف جلس على البيانو".. وزيرة الثقافة تُقيل مدير متحف أم كلثوم

كتب- محمد عاطف:

أصدرت وزيرة الثقافة، قرارا بإقالة المسئول عن متحف أم كلثوم وقصر المانسترلي، وتعيين الموسيقار هشام جبر خلفًا له، في أعقاب جلوس أحد العازفين على البيانو الذي كان يعزف عليه بعد الانتهاء من السيمفونية التي كان يعزفها، وهو ما يعرض واحد من أهم أجهزة البيانو في مصر للخطر.

وقال الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الوزيرة قررت تعيين هشام جبر مديرا لمتحف أم كلثوم، ومن المتوقع أن يستلم مهامه رسميًا الأحد المقبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لأحد العازفين وهو يجلس على البيانو بعد انتهائه من مقطوعة موسيقية قام بعزفها.