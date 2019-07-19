"رياضة النواب": نجاح بطولة أمم أفريقيا تتويج للتنظيم المصري العالمي

كتبت ميرا إبراهيم:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مصر توجت اليوم بنجاحها التنظيمي الرائع والعالمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية والذي أبهر العالم ولاقى إشادة واستحسان الجميع.

وأوضح رشاد، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن "حفل المباراة النهائية والأجواء الرائعة التي يشهدها استاد القاهرة واكتظاظ الملعب عن آخره بالجماهير يضفي مزيدا من المظهر الحضاري لهذه الموقعة بشكل خاص والبطولة بشكل عام ويعزز حجم المكاسب التي حصلت عليها مصر.

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن أهم المكاسب التي حققتها مصر هي تعزيز التكامل العربي الأفريقي، وتغيير ثقافة المشجع العربي، والتأكيد على حضارة مصر العريقة القادرة على الإبداع، وإرسال رسالة للجميع بأن مصر بلد والأمان وأنها كانت وستظل أم الحضارات العازمة لتبوأ مكانتها اللائقة بها.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن "مصر أتعبت من بعدها ووضعهم أمام تحديات خارقة للغاية على المستوى التنظيمي، حيث كانت نسخة 2019 بمثابة بطولة استثنائية على كافة المستويات عززت التكامل العربي الأفريقي ورسخت رجوع مصر لجذورها الأفريقية".

وتابع: "كلمات الشكر والتهنئة لا تكفي لكل من آمن وتحدى واجتهد وتحمل المسؤولية لإخراج البطولة بشكل يبرز حضارة المصريين ويبهر الجميع، ولا يفوتنا أن نتقدم بكامل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بتذليل كافة الصعاب وأعطى الفرصة لمجموعة شبابية آمنت بقيمة العمل، والذي كان دائما أيقونة لتحدي الصعاب".

يذكر أن إستاد القاهرة يحتضن في تمام الساعة التاسعة مساء المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بين منتخبي السنغال والجزائر.