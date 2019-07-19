قافة الأزهر: واعظات بمطار القاهرة لتوعية النساء قبيل سفرهن لأداء الحج

القاهرة- (أ ش أ):

تشهد صالات سفر الحجاج بمطار القاهرة والمواني انتشارًا لوعاظ الأزهر الشريف، ممثلين عن مجمع البحوث الإسلامية، الذين أخذوا على عاتقهم تنفيذ خطة الأزهر في توعية حجاج بيت الله قبيل سفرهم إلى الأراضي المقدسة، والإجابة على أسئلتهم.

وقال الدكتور هاني شمس الدين مسئول قافة الأزهر الشريف بمطارات وموانئ الجمهورية إن مجمع البحوث الإسلامية بعث بوعاظ الأزهر الشريف للانتشار بالمطارات والموانئ المختلفة بالقاهرة والإسكندرية والأقصر وسفاجا و الغردقة، لاستقبال الحجاج وشرح مناسك الحج والعمرة لهم قبيل سفرهم لأداء المناسك، مع الرد على استفساراتهم.

وأضاف شمس الدين - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الوعاظ يقومون بتوعية وشرح مناسك الحج بالترتيب بداية من خروج الحاج من بيته إلى عودته مرة أخرى، مع بيان فضل الحج وأحكامه، كما تتنوع الأسئلة المطروحة من جانب الحجاج لتشمل مراحل الحج المختلفة، يجيب عنها وعاظ الأزهر الشريف بصورة مبسطة تساعد على فهم الإجابة عن طريق القاء ندوة صغيرة يلقيها عضو من أعضاء القافلة"، مشيرا الى أنه لأول مرة تشارك واعظات بالقافلة لما تمثله من أهمية للسيدات قبيل سفرهن لأداء هذه الفريضة وحاجتهن إلى الحصول على بعض المعلومات المرتبطة بالاحتياجات النسائية أثناء أداء المناسك.

ونوه شمس الدين إلى أن مجمع البحوث الأسلامية أصدر هذا العام كتاباً مصورا بعنوان "مع الحجيج" لتوزيعه على الحجاج لتوعيتهم بمناسك الحج وتوضيح أحكامه؛ حيث يُعد هذا الكتاب بياناً موجزا لحجاج بيت الله الحرام، مطالبا حجاج بيت الله الحرام باتباع التعليمات وعدم التدافع فى أداء مناسك الحج ويكون شعارهم الرحمة والرفق واللين واستشعارهم رحمة الله وعظمته، لأنه اختارهم لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، كما ناشد جميعَ الحجاج وضيوف الرحمن المصريين بالإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله بأن يحفظ مصر وشعبها الكريم من كل سوء.

ومن المقرر أن تنقل الشركة الوطنية (مصر للطيران) هذا العام إلى الأراضى المقدسة 70 ألف حاج، على متن 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل؛ فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.