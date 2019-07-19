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    لحظة وصول الرئيس الجزائري المؤقت إلى إستاد القاهرة لحضور نهائي أفريقيا

    08:40 م الجمعة 19 يوليه 2019
    لحظة وصول الرئيس الجزائري المؤقت إلى إستاد القاهرة لحضور نهائي أفريقيا

    لحظة وصول الرئيس الجزائري المؤقت إلى إستاد القاهرة


    كتب- حسن مرسي:
    وصل الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، إستاد القاهرة الدولي لحضور فعاليات حفل ختام كأس أمم أفريقيا والمباراة النهائية بين الجزائر والسنغال.

    ووصل بن صالح أمس الخميس إلى القاهرة قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من الجزائر في زيارة لمصر لمؤازرة منتخب بلاده في مباراة نهائي بطولة أفريقيا التي تقام ضد السنغال مساء الجمعة.

    وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح بطولة كأس الأمم الأفريقية في إستاد القاهرة الدولي، 21 يونيو الماضي، حيث حضر المباراة الأولى التي جمعت منتخبي "مصر وزيمبابوي".

    عبد القادر بن صالح استاد القاهرة منتخب الجزائر

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