"حماية المستهلك" يطلق قافلة لاستقبال شكاوى المواطنين بالإسكندرية

(مصراوي):

يستعد جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور راضي عبدالمعطي، لاطلاق قافلة بمدينة الإسكندرية تبدأ أعمالها يومي الأحد والاثنين القادمين بالصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري.

القافلة تأتي بمشاركه 70 شركة وكيانًا من أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاعين الخاص والحكومي "مياه، كهرباء، غاز، وشركات الاتصالات، والسيارات، والأجهزة الكهربائيه، السلع، الخدمات"، إذ تعد من أكبر المبادرات الوطنية التي يطلقها الجهاز لدعم المواطنين.

وقال الجهاز في بيان اليوم الجمعة، إن الشركات المشاركة من المقررنشرها لمراكز صيانة متنقلة في الميادين العامة لخدمة المواطنين والانتقال الفوري لأي موقع ترد منه شكاوى خاصة بالسلع والأجهزة الكهربائيه والسيارات بمشاركة ممثلي منظومة الشكاوي والضبطية القضائية بالجهاز للبت في الشكاوي التي يقدمها الأهالي من مناطق "الإسكندرية، البحيرة، مرسي مطروح، الساحل الشمال" بالتعاون مع المحافظ المختص و ممثلي المنظومة الاستهلاكية.

ومن المقرر إقامة ندوة توعوية على هامش المبادرة بمشاركه رموز المجتمع المدني وممثلي كافه الفئات بعنوان "دور الدولة في حمايه المستهلك"، للتأكيد على جهود الدوله في اجراءات ضبط الاسواق وحمايه وصون حقوق المستهلك وتوعيه المواطنين بحقوقهم وعرض لقانون حمايه المستهلك الجديد رقم 181 لسنه 2018 ولائحته التنفيذيه.

وذكر رئيس الجهاز، أن تلك المبادرة تأتي في اطار استراتيجية الدولة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجهاته بالاهتمام بمشكلات المواطنين وسرعة التجاوب معها وحلها، ضمن برنامج الحكومة لضبط الأسواق وتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ اجراءات اكثر فاعليه لضبط الأسواق.

وأكد أن الجهاز، الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية ويعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة التموين والأجهزة الرقابية المختصة.

وأشار الى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو عبر رقم الواتس اب 01030000602 لتلقي شكاوي المستهلكين بالمحافظات، أو رقم الواتس آب ( المواطن رقيب) 01281661880 وأيضًا من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبرالتطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.