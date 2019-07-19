  • عاجل:قناتان "مفتوحتان" مجانيتان تذيعان نهائي كأس الأمم الأفريقية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نهائي الأمم الأفريقية تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    "مصر للطيران" تسيّر 14 رحلة اليوم وغدًا لنقل 3200 حاج إلى السعودية

    07:16 م الجمعة 19 يوليه 2019
    "مصر للطيران" تسيّر 14 رحلة اليوم وغدًا لنقل 3200 حاج إلى السعودية

    نقل 3200 حاجًا إلى السعودية

    كتب- طه عبيد:

    تطلق شركة "مصر للطيران"، اليوم الجمعة، 7 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 1560 حاجا من حجاج قرعة محافظة الجيزة وبعثات وزارتي الداخلية والصحة، إضافة إلى رحلات العمل.

    كانت شركة (مصر للطيران) بدأت، الأربعاء الماضي، الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية.

    وأوضح بيان للشركة أنها ستقوم بنقل 1640 حاجا، غدا السبت، من حجاج قرعة المنوفية وبعثات الداخلية وحجاج ترانزيت من بينها رحلتان لنقل حجاج باماكو عاصمة مالي، وبعثات العمل، وذلك على متن 7 رحلات جوية من القاهرة إلى المدينة المنورة، بخلاف رحلات العمل.

    سفر الحجاج رحلات الحج مصر للطيران

    الخبر التالى:

    "التنمية المحلية": نجاح مبادرة "صوتك مسموع" لتلقي الشكاوي والمقترحات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان