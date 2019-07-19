قبل افتتاحه رسميًا.. وفد "محلية البرلمان" يتفقد مركز "العزيمة" للإدمان بمطروح

كتبت - ميرا إبراهيم:

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، مركز علاج الإدمان"العزيمة"، في مطروح وذلك قبل افتتاحه رسميًا الاثنين القادم، من قبل وزارة التضامن.

جاء ذلك خلال إطار زيارة اللجنة لمحافظة مطروح، بمشاركة المحافظ اللواء مجدي الغرابلي، ونواب محافظة مطروح منهم سليمان فضل، وأحمد رسلان، حيث المركز يشمل 18 شالية ووحدة تتيح استقبال 108 فرد، كما يتضمن وحدة سينما وملعب كرة قدم وطائرة وغيرها من الملاعب التي يتيح استغلالها أيضا لتعظيم موارد المركز.

واستعرض أحمد أبو الخير، وكيل وزارة التضامن بمطروح، الجهود التي بذلت لرفع كفأة هذا المركز وتطويره بواقع 9 ملايين جنيه بعد أن تم إنشاءه منذ 2005 ولم يتم تشغيله، مؤكدًا على أن المركز تم تنفيذه على مستوى عالي لتقديم الخدمة بشكل مميز والقيام بدور إيجابي تجاه الأبناء المدمنين.

ولفت إلى أن هذا المركز وفقا للخطة المستهدفة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 2019/2022، لزيادة عدد مراكز علاج الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية.

وفى إطار تنفيذ وزارة التضامن برامج وقائية لرفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي المخدرات في المدارس والجامعات الحكومية، وتكثيف حملات الكشف المبكر على المدنيين، مؤكدًا على أن هذه الخدمة ستقدم بالمجان من أجل الحفاظ على صحة المصريين.

يترأس وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني، ويضم الوفد النواب، بدوي النويشي، وكيل اللجنة، ومحمد الدامي أمين سر اللجنة، ومحمد الحسيني، وسيد حماد موافى، وصابر عبد القوي، ورشاد شكري، وعلي عتمان، وسليمان العميري، وعبد الحميد كمال، ومحسن أبو سمنة، وأحمد الشريف، ويسري الأسيوطى، والمستشار رضا حسين أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد جابر ومحمد صبحي من أمانة اللجنة.

وبحضور نواب مطروح أحمد رسلان، وصلاح عياد، وفوزي مصيبع، وصلاح عياد، ورزق جالي.