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وصول جثمان زوجة إبراهيم سعدة إلى مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر

04:04 م الجمعة 19 يوليو 2019
وصول جثمان زوجة إبراهيم سعدة إلى مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر

الكاتب الراحل إبراهيم سعدة برفقة أسرته

كتب - أسامة عبد الكريم:

وصل قبل قليل، جثمان نادين روبن بولي، زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، إلى مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر؛ استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليها، قبل تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير.

وتوفيت أمس الخميس، "نادين روبن" أثناء السباحة بشاطئ إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، بعد إصابتها بسكتة قلبية.

يذكر أن الراحلة سويسرية الأصل، وفي عقدها السابع.

كانت نيفين سعدة، ابنة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، قالت لمصراوي، إن والدتها تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة قبل غرقها في الساحل الشمالي أمس.

وتابعت: "أمي الله يرحمها مكنش عندها حاجة، ولم تشتكِ من أي أعراض وأجرت خلال الفترة الأخيرة فحوصات شاملة، لكن هذا قدر الله وإنا لله وإنا إليه راجعون".​

إبراهيم سعدة مسجد الشرطة نادين روبن بولي

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