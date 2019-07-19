وفد "محلية البرلمان" يتفقد معرض بيع السلع في مطروح

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كتبت - ميرا إبراهيم:

تفقد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، ووفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، منذ قليل، المعرض اللوجيستي لبيع الخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة 30%.

وأشاد وفد النواب، بالمعرض ولجوء وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة إلى هذه الأفكار لمساعدة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، كما أشاد بعض المواطنين خلال حديثهم مع الوفد والمحافظ بالمعرض والاهتمام بتقديم سلع بأسعار مخفضة.

وأوضح القائمون على المعرض أنه يتم الالتزام بسعر جبري يحدد من المحافظة مراعاة لظروف المواطمين، وأوضحوا أن تكلفة المعرض مليون و200 ألف جنيه.

يترأس وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجينى، ويضم الوفد النواب، بدوي النويشي، وكيل اللجنة، ومحمد الدامي أمين سر اللجنة، ومحمد الحسيني، وسيد حماد موافى، وصابر عبد القوي، ورشاد شكري، وعلي عتمان، وسليمان العميري، وعبد الحميد كمال، ومحسن أبو سمنة، وأحمد الشريف، ويسري الأسيوطى، والمستشار رضا حسين أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد جابر ومحمد صبحي من أمانة اللجنة.

وبحضور نواب مطروح أحمد رسلان، وصلاح عياد، وفوزي مصيبع، وصلاح عياد، ورزق جالي.