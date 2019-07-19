عبر بوابة "أجير".. فتح باب التقدم للعمل بوظائف موسم الحج في السعودية

كتب - يوسف عفيفي:

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، فتح باب التقديم للعمل في الوظائف المؤقتة بمكة، وجدة والمدينة المنورة، خلال موسم الحج العام الحالي، عبر بوابة "أجير لموسم الحج".

يأتي ذلك لجميع الباحثين عن عمل موسمي من المواطنين الوافدين المقيمين على رأس العمل بصفة نظامية بشرط موافقة صاحب العمل، وللمرافقين وأبناء الجاليات، بحيث لا يقل السن عن 16 عامًا، وفي نفس الوقت لا يسمح للزائرين بالعمل وكذلك العمالة المنزلية.

وتلقت وزارة القوى العاملة، تقريرًا بذلك عبر المستشار العمالي عثمان رمضان بمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بحسب بيان الوزارة اليوم الجمعة.

وتلقت الوزارة، تقريرًا آخر عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، أشار فيه الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي، إلى أن "العمل السعودية" تهدف من ذلك تنظيم وتشجيع العمل المؤقت في موسم الحج وتلبية لاحتياجاته وخدمة لضيوف الرحمن.

وقال ياسر غازي، إن بوابة "أجير لموسم الحج"، تعرض من خلالها فرص العمل المؤقت خلال موسم الحج، حيث يمكن للشركات العاملة في هذا الموسم طرح الشواغر الوظيفية، كما يمكن للأفراد من المواطنين والمقيمين التقديم على الوظيفة المرغوبة، مع الأخذ في الاعتبار أن الخدمة تشمل الشركات العاملة في موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ولا تشمل العمالة المنزلية والأفراد الزائرين.

وتعتبر خدمة "أجير"، هي الخدمة الوحيدة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، والتي تتيح للمنشآت توظيف قوى عاملة بشكل مؤقت خلال موسم الحج من خلال إصدار التصاريح عبر البوابة بعد توثيق العملية التعاقدية بين الشركات والقوي العاملة.

ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، شركات الحج والأفراد الراغبين بالعمل في موسم الحج إلى الاستفادة من خدمات البوابة والتسجيل عن طريق الرابط www.ajeer.com.sa.