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"العالمية للأرصاد": الأرض سجلت أعلى درجات حرارة على الإطلاق في يونيو

03:07 م الجمعة 19 يوليه 2019
"العالمية للأرصاد": الأرض سجلت أعلى درجات حرارة على الإطلاق في يونيو

أرشيفية

جنيف - أ ش أ:

أكدت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، أن الأرض سجلت أعلى درجات الحرارة على الإطلاق في شهر يونيو 2019، متقدمة حتى على يونيو 2016.

جاء ذلك في تقرير صدر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف اليوم الجمعة، مضيفة إلى أن هذه المؤشرات تتماشى مع مجموعة البيانات الرئيسية الأخرى من ناسا وخدمة كوبرنيكس الأوروبية لتغير المناخ ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ولافتة إلى أن كل من درجات حرارة سطح الأرض والبحر كانت الأعلى على الإطلاق.

وأوضحت المنظمة أن درجات الحرارة القياسية الدافئة خلال يونيو 2019 كانت موجودة في أجزاء من وسط وشرق أوروبا وشمال روسيا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وشمال المحيط الهندي وعبر أجزاء من المحيط الهادي والمحيط الأطلسي، مؤكدة أنه لا توجد مناطق برية أو محيطية سجلت درجات حرارة باردة في يونيو.

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