جهاز القاهرة الجديدة ينفذ عددًا من أعمال الطرق والنظافة

كتب - محمد عبدالناصر:

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، استمرار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة، حيث تم تنفيذ أعمال الترميم للطبقة الأسفلتية بشارع حسن فتحي، واستكمال أعمال الطبقة السطحية بمحور أنور السادات كما تم تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية للطريق الفاصل بين مناطق النرجس 6 والنرجس 8 بجانب بعض أعمال ترميمات وضبط منسوب وتركيب أغطية المطابق والبالوعات بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز -في بيان اليوم- أنه يتم متابعة أعمال النظافة حيث تم رفع المخلفات ونظافة الطريق المؤدي إلى مشروع بيت الوطن ومناطق "التمر حنة" و"القرنفل" من طريق السويس بالامتداد، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة بالتجمع الثالث وبالأخص منطقة الزلزال واستمرار إزالة مخلفات الزراعة من الأحياء بالمدينة مع التنبيه بعدم تكرار تلك المخالفات.

وفي سياق آخر، قال رئيس الجهاز: تم نشر بيان بأرقام هواتف رؤساء الأحياء ومسئولي القطاعات بهدف التواصل المستمر والمتابعة مع سكان المدينة، والعمل على حل مشكلاتهم، بالإضافة إلى تخصيص أرقام تليفونات لتلقى الشكاوى، وسرعة إصلاح أعطال الكهرباء، ومشاكل مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والنظافة بالمدينة.