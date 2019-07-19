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الزراعة: تحصين 2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

01:28 م الجمعة 19 يوليه 2019
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كتب - أحمد مسعد:

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، أنه تم تحصين 2 مليون 277 ألف رأس ماشية بينهم " مليون و357 ألف و741 رأس أبقار، 775 ألفًا و34 رأس جاموس، 127 ألف و372 رأس أغنام، 17 ألف و719 رأس ماعز" منذ بداية الحملة حتى الآن.

تحصين رأس ماشية الحمى القلاعية وزارة الزراعة

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