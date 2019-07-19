نهائي كأس الأمم الأفريقية أبرز الأخبار المتوقعة اليوم

القاهرة- أ ش أ:

يلتقي منتخب الجزائر نظيره السنغالي، مساء اليوم في نهائي كأس أمم أفريقيا، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، والتي نستعرضها في السطور التالية:

القاهرة: تقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها الـ32 (مصر 2019) والتي ستجمع المنتخب الجزائري مع نظيره السنغالي في تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

مدريد: يواجه المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، نظيره السويدي في الثانية عشرة ظهرا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد (تحت 21 عاما) والتي تستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجاري.

الرياض: يواجه المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، نظيره السعودي، في إطار المباراة الثانية والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس "نيوم" التي تستضيفها السعودية.

واشنطن : تشارك وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان، في استضافة اجتماع دبلوماسي حول مبادرة لمناقشة حماية حرية الملاحة والأمن البحري بالشرق الأوسط.

القاهرة :يوجه مجمع البحوث الإسلامية، قافلة دعوية مشتركة إلى مدينة السادس من أكتوبر لأداء خطبة الجمعة بعدد من المساجد الكبرى بالمدينة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف بهدف نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية التي تدعم التعايش السلمي في المجتمع، وتصحح المفاهيم المغلوطة، فضلًا عن معالجة الظواهر السلبية، وتأكيد معاني حب الوطن.