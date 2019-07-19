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    "سكتة قلبية".. ابنة إبراهيم سعدة تكشف سبب وفاة والدتها وموعد الجنازة

    06:37 ص الجمعة 19 يوليه 2019
    "سكتة قلبية".. ابنة إبراهيم سعدة تكشف سبب وفاة والدتها وموعد الجنازة

    نيفين سعدة

    كتب- محمد عمارة:

    قالت نيفين سعدة، ابنة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، إن تشييع جنازة والدتها اليوم الجمعة، من مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر.

    وأضافت "نيفين"، في تصريحات لمصراوي، إن والدتها تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة قبل غرقها في الساحل الشمالي أمس.

    وتابعت: "أمي الله يرحمها مكنش عندها حاجة، ولم تشتكِ من أي أعراض وأجرت خلال الفترة الأخيرة فحوصات شاملة، لكن هذا قدر الله وإنا لله وإنا إليه راجعون".​

    نيفين سعدة إبراهيم سعدة مسجد الشرطة تشييع جنازة

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