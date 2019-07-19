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    استقبال رئيس الجزائر ومتابعة إدارة المخلفات.. نشاط الرئيس السيسي أمس

    01:54 ص الجمعة 19 يوليه 2019
    استقبال رئيس الجزائر ومتابعة إدارة المخلفات.. نشاط الرئيس السيسي أمس

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتب- محمود علي:

    نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فيديو لتفاصيل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس، والتي تضمنت استقبال الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح.

    واستقبل الرئيس السيسي رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح.

    واجتمع الرئيسان في القصر الجمهوري بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري.

    وصرح راضي، بأن الرئيس السيسي رحب بنظيره الجزائري ضيفًا عزيزا على مصر في أولى زياراته للخارج، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

    واستقبل الرئيس "ريبيكا كاداجا" رئيسة البرلمان الأوغندي، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مؤكدًا دعم مصر للمسار التنموي بكافة دول حوض النيل وجهود تعزيز العلاقات، فيما بينها في جميع المجالات التنموية.

    واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة.

    شهد الاجتماع متابعة الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، ووجه الرئيس بدفع الجهود المبذولة في هذا الصدد لتفعيل المنظومة في أسرع وقت، في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، على النحو الحضاري الذي يليق بمصر، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة من خلال إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات.

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