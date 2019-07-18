بالصور.. افتتاح معرض الدفعة ٣٨ لخريجي شعبة الفنون التعبيرية

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كتب - محمد عاطف:

افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، معرض الدفعة ٣٨ لخريجي شعبة الفنون التعبيرية ٢٠١٩ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، اليوم الخميس، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون.

حضر الافتتاح الكاتب أحمد مراد، والدكتور ممدوح عبده، أستاذ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والدكتور حسن متولي، رئيس قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والدكتور سمير شاهين، الأستاذ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والمشرف على المعرض.

كما حضر الافتتاح كوكبة من أساتذة قسم الديكور شعبة الفنون التعبيرية منهم الدكتور طاهر عبدالعظيم، والدكتورة داليا فؤاد، والدكتورة ريم هبة، والدكتور وليد رسمي، ولفيف من المهتمين ومحبي الفن التعبيري.

يحتوي المعرض على ١٩ لوحة مقاس ٢٤٤ سم × ٢٤٤ سم، تشمل اللوحة الواحدة مجموعة أعمال لكل فنان تصل إلى ١٥ عملا، وعدد الطلبة المشاركين ١٩ من أصل ٥٣ طالبًا فى الدفعة، تم اختيارهم بناء على حصولهم على أعلى الدرجات، في تخصصات متنوعة "مشاريع عرائس ومشاريع مسرح ومشاريع سينما".