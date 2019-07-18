وفد من "محلية النواب" يصل مطروح لبحث إشكاليات تقنين الأراضي

كتب - أحمد علي:

وصل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمحافظة مرسى مطروح، في زيارة ميدانية لمدة 4 أيام، حتى الأحد المقبل، وذلك لتفقد المشروعات التى يتم تنفيذها في المحافظة، والتعرف على المشكلات واحتياجات المواطنين، وعلى رأسها إشكاليات تقنين الأراضي والمياه والصرف الصحي.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء محافظ مرسى مطروح وقيادات المحافظة، وتفقد بعض المشروعات التى يتم تنفيذها وبعض الطرق، ومركز علاج الإدمان، إلى جانب تفقد عدد من المستشفيات فى مدن مختلفة بالمحافظة، وزيارة ميناء جرجوب، وشبكة الصرف والكهرباء بسيدي براني، وزيارة مدينة الضبعة ومحطة الصرف الصحي بالضبعة، ومدينة العلمين.

ومناقشة موقف الـ16 ألف فدان، وزيارة مدينة الحمام لمناقشة مشكلات الحيز العمراني للقرى التابعة لها، وقرى بنجر السكر لمناقشة إنشاء وحدتين محليتين.

وقال المهندس أحمد السجنيى، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن هذه الزيارة تأتي في إطار أنشطة لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، للمرور على محافظات مصر المختلفة، والتى بدأتها منذ دور الانعقاد الثاني، وزارت العديد من المحافظات فى صعيد مصر، والوجه البحري وغرب وشرق الدلتا.

وأكد أن الزيارات الميدانية لها العديد من الأهداف والإطارات التي يتم العمل في سياقها، منها انتقال البرلمان من خلال لجانه النوعية إلي أرض الواقع، والالتحام مع السلطة التنفيذية المحلية، والقطاعات الحكومية المختلفة، بدلا من الحديث في القاعات فقط، ومن ثم رؤية الأمور بشكل أكثر تفصيلا، والمرور على المشروعات العامة والقومية التى تتم داخل المحافظة لاستبيان ماهية هذه المشروعات وحجمها وجدولها الزمني.

وصل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، ، لمحافظة مرسي مطروح، في زيارة ميدانية لمدة أربعة أيام، حتى الأحد المقبل، لتفقد المشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظة، والتعرف على المشكلات واحتياجات المواطنين، وعلي رأسها إشكاليات تقنين الأراضي والمياه والصرف الصحي. ويتضمن برنامج الزيارة لقاء محافظ مرسى مطروح وقيادات المحافظة.